05 мая 2025

На челябинской трассе иномарка попала в смертельное ДТП с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм
Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП с фурой. О том, что столкновение произошло после выезда на встречную полосу, URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.

«Водитель 1990 года рождения на Hyundai выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — уточнили в ГАИ.

Авария произошла на трассе Челябинск — Харлуши. В пресс-службе уточнили, что выезд на встречку на месте ДТП был разрешен.

ДТП произошло на 14 километре дороги Челябинск - Харлуши
ДТП произошло на 14 километре дороги Челябинск - Харлуши
Фото:

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В Сосновском районе Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП с фурой. О том, что столкновение произошло после выезда на встречную полосу, URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ. «Водитель 1990 года рождения на Hyundai выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — уточнили в ГАИ. Авария произошла на трассе Челябинск — Харлуши. В пресс-службе уточнили, что выезд на встречку на месте ДТП был разрешен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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