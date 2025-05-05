В Сосновском районе Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП с фурой. О том, что столкновение произошло после выезда на встречную полосу, URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.
«Водитель 1990 года рождения на Hyundai выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — уточнили в ГАИ.
Авария произошла на трассе Челябинск — Харлуши. В пресс-службе уточнили, что выезд на встречку на месте ДТП был разрешен.
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