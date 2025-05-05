05 мая 2025

На параде в Челябинске 9 Мая впервые покажут РСЗО «Смерч». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Смерч» принимал участие во многих конфликтах
«Смерч» принимал участие во многих конфликтах Фото:

Впервые в Челябинске на торжественном построении в День Победы жители региона увидят реактивную систему залпового огня «Смерч». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства общественной безопасности.

«Особое внимание публики привлечет новый участник торжества — уникальная артиллерийская установка „Смерч“. Ее присутствие придаст особую значимость празднованию памятной даты и подчеркнет готовность российских вооруженных сил обеспечить безопасность страны», — подчеркнул министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

На торжественном построении появятся три единицы уникальной реактивной артиллерии разных типов — боевая машина, машина заряжания и командно-штабная машина. Также проедет раритетная техника времен Великой Отечественной войны.

В этом году в торжественном построении примут участие более 2400 человек. Это военнослужащие, ветераны воинской службы и боевых действий, учащиеся образовательных учреждений города военной и правоохранительной направленности. Кроме того, появится пять новых парадных расчетов, в том числе женский. Один из них будет представлен сотрудниками регионального главка МВД, второй расчет составят женщины-военнослужащие 90-й танковой дивизии — участницы спецоперации.

Система залпового огня «Смерч» была принята на вооружение в конце 1980-годов. Принимала участие в различных вооруженных конфликтах, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.

Боевая машина пока находится в специальном ангаре
Боевая машина пока находится в специальном ангаре
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Впервые в Челябинске на торжественном построении в День Победы жители региона увидят реактивную систему залпового огня «Смерч». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства общественной безопасности. «Особое внимание публики привлечет новый участник торжества — уникальная артиллерийская установка „Смерч“. Ее присутствие придаст особую значимость празднованию памятной даты и подчеркнет готовность российских вооруженных сил обеспечить безопасность страны», — подчеркнул министр общественной безопасности региона Александр Гриб. На торжественном построении появятся три единицы уникальной реактивной артиллерии разных типов — боевая машина, машина заряжания и командно-штабная машина. Также проедет раритетная техника времен Великой Отечественной войны. В этом году в торжественном построении примут участие более 2400 человек. Это военнослужащие, ветераны воинской службы и боевых действий, учащиеся образовательных учреждений города военной и правоохранительной направленности. Кроме того, появится пять новых парадных расчетов, в том числе женский. Один из них будет представлен сотрудниками регионального главка МВД, второй расчет составят женщины-военнослужащие 90-й танковой дивизии — участницы спецоперации. Система залпового огня «Смерч» была принята на вооружение в конце 1980-годов. Принимала участие в различных вооруженных конфликтах, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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