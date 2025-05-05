Впервые в Челябинске на торжественном построении в День Победы жители региона увидят реактивную систему залпового огня «Смерч». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства общественной безопасности.
«Особое внимание публики привлечет новый участник торжества — уникальная артиллерийская установка „Смерч“. Ее присутствие придаст особую значимость празднованию памятной даты и подчеркнет готовность российских вооруженных сил обеспечить безопасность страны», — подчеркнул министр общественной безопасности региона Александр Гриб.
На торжественном построении появятся три единицы уникальной реактивной артиллерии разных типов — боевая машина, машина заряжания и командно-штабная машина. Также проедет раритетная техника времен Великой Отечественной войны.
В этом году в торжественном построении примут участие более 2400 человек. Это военнослужащие, ветераны воинской службы и боевых действий, учащиеся образовательных учреждений города военной и правоохранительной направленности. Кроме того, появится пять новых парадных расчетов, в том числе женский. Один из них будет представлен сотрудниками регионального главка МВД, второй расчет составят женщины-военнослужащие 90-й танковой дивизии — участницы спецоперации.
Система залпового огня «Смерч» была принята на вооружение в конце 1980-годов. Принимала участие в различных вооруженных конфликтах, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.
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