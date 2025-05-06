Кремль и Александровский сад закрыли для россиян на День Победы

Московский Кремль и будет закрыт для посетителей в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — с 7 по 9 мая. Также возможно закрытие Александровского сада, сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных к памятной дате.
«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы ... , 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада», — рассказали URA.RU в пресс-службе ФСО.
Также стало известно, что 10 мая на Соборной площади Кремля не состоится традиционная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Причины отмены церемонии не уточняются.
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