Юлия Паршута просит раствор для носа и усиленную охрану: райдер хедлайнера 9 Мая в Екатеринбурге

Певица Юлия Паршута, которая выступит 9 Мая в Екатеринбурге, требует усиленную охрану, гримера и парикмахера топ-класса, а также раствор для промывания носа. Такие пункты есть в райдере артистки, выяснило URA.RU.
Паршута готова выступить с 45-минутной программой за 2 млн рублей, плюсом заказчику придется заплатить 10% налога. Для перелета певицы стоит выбирать бизнес-класс, предпочтителен «Аэрофлот». В случае, если вылет задерживается по форс-мажорным обстоятельствам или между рейсами более четырех часов ожидания, для команды нужна гостиница не менее четырех звезд.
Передвигаться по городу исполнительница предпочитает на Mercedes S, BMW 7 или Audi A8. Внутри должны ждать питьевая вода, сухие и влажные салфетки, зонты. Водителю запрещено общаться с артисткой.
Для певицы следует снять номер делюкс или люкс с одной кроватью king-size, отель нужен пятизвездочный. В номере должны быть шторы blackout, душевая кабина (только она, а не ванна), коврик для йоги (новый и без химического запаха), увлажнитель, раствор для промывания носа в тревел-формате, ваза с ягодами и сезонными фруктами, переносное зеркало в полный рост. Также по согласованию с директором может потребоваться гример и парикмахер топ-класса. Предварительно следует договориться и о вызове врача-фониатра, если будет такая необходимость.
Экс-солистка группы «Инь-Ян» просит светлую гримерку, внутри должно быть не менее +22 градусов. Также следует предоставить антисептические салфетки, 15 листов бумаги А4, ручки и маркер черного или синего цвета, коврик для ног, чтобы можно было переодеться, хлопковые тапочки не менее 40 размера, стаканчики, полотенца, увлажнитель. Из еды — мытый и нарезанный лимон, сырная нарезка с 3-4 видами (должен быть и безлактозный сыр), фрукты, ягоды, премиальный горький и молочный шоколад, две пачки жевательной резинки. Из напитков преимущество отдано воде, чаю (черному, гречишному и травяному), должна быть возможность оперативно заказать капучино, американо или матчу-латте.
Не забывает певица и о своей команде. Для них в отдельной гримерке подготавливают сырную, рыбную и мясную нарезку, фрукты, Coca-Cola, бутылку Prosecco из Италии, бутылку хорошего красного сухого вина, Twix, Ritter Sport и «Сникерс mini».
Отдельное внимание уделяется охране. Два человека должны сопровождать Юлию Паршуту в течение всей поездки, остальные секьюрити располагаются на концерте у входов и выходов на сцену, гримерки, служебного входа и пульта звукорежиссера.
Ранее стал известен райдер Стаса Пьехи, который также приедет в Екатеринбург на 9 Мая. Артист опасается холода, ранних перелетов и настаивает на усиленной охране.
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