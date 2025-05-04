Стас Пьеха против ранних рейсов и холода: райдер хедлайнера 9 Мая в Екатеринбурге

Одним из хедлайнеров 9 Мая в Екатеринбурге станет певец Стас Пьеха. Судя по райдеру, который есть в распоряжении URA.RU, музыкант опасается холода, ранних перелетов и настаивает на усиленной охране.
Пьеха просит покупать билет в бизнес-классе, предпочтение отдает «Аэрофлоту», но уточняется, что ранние вылеты категорически исключены. Если передвигается на поезде, то организаторам следует покупать билеты в СВ, при встрече у вагона должен встречать грузчик с оплаченной телегой.
Для перемещения певца по городу необходим водитель на машине представительского класса. «Автотранспорт в зимнее время должен быть прогрет, багажники свободны для багажа. В летнее время — кондиционер», — уточняется в райдере.
В отеле Стасу Пьехе нужно подготовить номер люкс. Внутри должны быть минеральная вода без газа, персиковый или абрикосовый сок, чай, кофе, сахар, печенье, фрукты, салфетки, посуда. Также организаторам следует обратить особое внимание на наличие в номерах исправных туалета и душевой (горячая вода обязательно), телефона, телевизора, в осенне-весенне-зимнее время — на отопление.
Пункт о тепле есть и в разделе о гримерке. Повторно подчеркивается, что в комнате должны быть обязательно обогреватели (кроме лета), а во время выступления и нахождения артиста в гримерной нужно выключить кондиционер.
Что касается наполнения, на площадке Пьеху должны ждать минеральная вода, сок, чай, кофе, сахар, молоко или сливки, печенье, бутерброды на разный вкус: треть — с сыром, треть — с колбасой или мясом, треть — с рыбой. Из фруктов — только яблоки, виноград, бананы и апельсины. Из стандартного набора — две вешалки-плечики, электрический чайник, посуда на 12 человек, бумажные полотенца, салфетки, гладильная доска, утюг, зеркала, стулья, два прозрачных стакана и две чашки.
По охране также есть отдельное уточнение. Секьюрити должны быть в гримерной комнате и у сцены на протяжении всего концерта. «Особое внимание обратить на охрану сцены, дабы избежать выхода на нее посторонних лиц во время выступления коллектива», — уточняют для клиентов.
Также известно, что 9 Мая на вечернем концерте выступят группа «Рондо» и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута. Их шоу пройдут в Историческом сквере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!