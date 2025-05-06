Отец лыжника Большунова восстановит уничтоженный ВСУ дом

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После инцидента отец олимпийского чемпиона был вынужден переехать вместе с семьей
После инцидента отец олимпийского чемпиона был вынужден переехать вместе с семьей Фото:

Отец трехкратного олимпийского чемпиона, Александр Большунов-старший, рассказал, что намерен вернуться в свой дом, если будет уверен в отсутствии угрозы новых обстрелов. Дом семьи известного лыжника Александра Большунова в Брянской области был разрушен в результате прилета снаряда в 2023 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я по-любому туда вернусь. И, если буду твёрдо уверен в том, что больше никаких прилётов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать», — рассказал Большунов-старший в интервью «Чемпионату». После инцидента отец олимпийского чемпиона был вынужден переехать вместе с семьей в более безопасное место — пригород Брянска, находящийся примерно в 170 километрах от родного села.

По словам Александра Большунова-старшего, нынешнее место жительства относительно безопасно, однако он признается, что по сравнению с родным селом Подывотьем, это «небо и земля». Несмотря на опасность, он долго не мог решиться на переезд и покинуть дом, к которому был глубоко привязан. В интервью он отметил, что для него родной дом остается местом, с которым связаны все важные этапы жизни.

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Отец трехкратного олимпийского чемпиона, Александр Большунов-старший, рассказал, что намерен вернуться в свой дом, если будет уверен в отсутствии угрозы новых обстрелов. Дом семьи известного лыжника Александра Большунова в Брянской области был разрушен в результате прилета снаряда в 2023 году. Об этом сообщает «Чемпионат». «Я по-любому туда вернусь. И, если буду твёрдо уверен в том, что больше никаких прилётов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать», — рассказал Большунов-старший в интервью «Чемпионату». После инцидента отец олимпийского чемпиона был вынужден переехать вместе с семьей в более безопасное место — пригород Брянска, находящийся примерно в 170 километрах от родного села. По словам Александра Большунова-старшего, нынешнее место жительства относительно безопасно, однако он признается, что по сравнению с родным селом Подывотьем, это «небо и земля». Несмотря на опасность, он долго не мог решиться на переезд и покинуть дом, к которому был глубоко привязан. В интервью он отметил, что для него родной дом остается местом, с которым связаны все важные этапы жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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