Почтовые отделения Курганской области изменят график работы на 9 Мая

График работы почтовых отделений Курганской области изменится в связи с празднованием 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
Так, 8 мая все отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше обычного. А 9 Мая станет выходным для всех почтовых отделений региона. «В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов», — уточнили в «Почте России». Работа всех почтовых отделений Курганской области возобновится 10 мая по установленному расписанию.
Ранее график работы почтовых отделений Курганской области уже менялся из-за майских праздников: 30 апреля отделения работали по сокращенному графику, а 1 мая были закрыты. В эти дни доставка пенсий и пособий также осуществлялась по специальному расписанию, согласованному с Социальным фондом России. Жителей региона заранее предупреждали о необходимости учитывать изменения при планировании получения почтовых услуг.
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