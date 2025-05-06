Пожар на крупном свердловском заводе разошелся на сотни «квадратов». Фото

Площадь пожара в цеху в Каменске-Уральском достигла 1250 квадратных метров
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Пожар тушат более 30 спасателей (архивное фото)
Пожар тушат более 30 спасателей (архивное фото) Фото:

Площадь пожара на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) достигла 1250 квадратных метров. На месте ЧП работают спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1250 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Из здания эвакуировались восемь человек. Сейчас огонь ликвидируют 12 единиц спецтехники и 32 человека личного состава.

Пожар на предприятии начался несколько часов назад. Пострадавших нет. Изначально было известно, что площадь пожара составляет порядка 800 «квадратов».

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Площадь пожара на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) достигла 1250 квадратных метров. На месте ЧП работают спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1250 квадратных метров», — пояснили в ведомстве. Из здания эвакуировались восемь человек. Сейчас огонь ликвидируют 12 единиц спецтехники и 32 человека личного состава. Пожар на предприятии начался несколько часов назад. Пострадавших нет. Изначально было известно, что площадь пожара составляет порядка 800 «квадратов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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