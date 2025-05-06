Площадь пожара на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) достигла 1250 квадратных метров. На месте ЧП работают спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1250 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.
Из здания эвакуировались восемь человек. Сейчас огонь ликвидируют 12 единиц спецтехники и 32 человека личного состава.
Пожар на предприятии начался несколько часов назад. Пострадавших нет. Изначально было известно, что площадь пожара составляет порядка 800 «квадратов».
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