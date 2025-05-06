Ушаков сообщил об участии США в Параде Победы в Москве

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Ушаков отметил, что официальное приглашение на Парад Победы Россия отправила американскому послу
Ушаков отметил, что официальное приглашение на Парад Победы Россия отправила американскому послу Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В торжественном Параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, который состоится в Москве 9 мая, примут участие несколько ветеранов из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Будут участвовать несколько ветеранов из США», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Он добавил, что официальное приглашение было направлено американскому послу. Примут ли Штаты участие в параде, станет известно 9 мая, отметил помощник президента РФ. 

Ранее сообщалось, что на Парад Победы в Москве приглашены лидеры 19 государств, а также представители США. Ожидалось, что Соединенные Штаты могут быть представлены на мероприятии на высоком уровне, однако окончательный список участников должен быть объявлен администрацией президента РФ ближе к дате проведения парада.

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В торжественном Параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, который состоится в Москве 9 мая, примут участие несколько ветеранов из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.  «Будут участвовать несколько ветеранов из США», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Он добавил, что официальное приглашение было направлено американскому послу. Примут ли Штаты участие в параде, станет известно 9 мая, отметил помощник президента РФ.  Ранее сообщалось, что на Парад Победы в Москве приглашены лидеры 19 государств, а также представители США. Ожидалось, что Соединенные Штаты могут быть представлены на мероприятии на высоком уровне, однако окончательный список участников должен быть объявлен администрацией президента РФ ближе к дате проведения парада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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