«Звезда»: представитель США может приехать на Парад Победы в Москву

Американский представитель может быть приглашен для участия в Параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», — рассказал источник. Он уточнил, что Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне. Не исключается возможность участия госсекретаря США Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия Победы в Москву приглашены лидеры 19 государств, в том числе президенты Бразилии, Китая, Кубы, Сербии и других стран, а также главы ряда азиатских и латиноамериканских государств. Список приглашенных еще формируется, и окончательный перечень участников будет объявлен администрацией президента РФ.
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