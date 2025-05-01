«Звезда»: представитель США может приехать на Парад Победы в Москву

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Предполагается, что гостем на Параде Победы от США может стать Рубио
Предполагается, что гостем на Параде Победы от США может стать Рубио Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Американский представитель может быть приглашен для участия в Параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», — рассказал источник. Он уточнил, что Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне. Не исключается возможность участия госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия Победы в Москву приглашены лидеры 19 государств, в том числе президенты Бразилии, Китая, Кубы, Сербии и других стран, а также главы ряда азиатских и латиноамериканских государств. Список приглашенных еще формируется, и окончательный перечень участников будет объявлен администрацией президента РФ.

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Американский представитель может быть приглашен для участия в Параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. «Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», — рассказал источник. Он уточнил, что Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне. Не исключается возможность участия госсекретаря США Марко Рубио. Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия Победы в Москву приглашены лидеры 19 государств, в том числе президенты Бразилии, Китая, Кубы, Сербии и других стран, а также главы ряда азиатских и латиноамериканских государств. Список приглашенных еще формируется, и окончательный перечень участников будет объявлен администрацией президента РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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