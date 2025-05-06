ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане

Kan: аэропорт в Сане полностью разрушен после удара ВВС Израиля
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Израильские самолеты полностью уничтожили аэропорт в Сане
Израильские самолеты полностью уничтожили аэропорт в Сане Фото:

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по аэропорту в столице Йемена — Сане. В результате чего объект был полностью разрушен. Об этом сообщает израильское СМИ Kan.

«Два источника, близких к хуситам, сообщили, что после израильской атаки аэропорт в Сане полностью разрушен», — пишет портал Kan. Как сообщается, самолетами израильских ВВС был уничтожен пассажирский зал, а также гражданские самолеты. После чего издание сообщило, что, по словам Армии обороны Израиля, «аэропорт закрыт».

ВВС США и Израиля накануне нанесли ряд авиаударов по порту Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель», расположенному в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Сообщается, что данные территории находятся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».

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Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по аэропорту в столице Йемена — Сане. В результате чего объект был полностью разрушен. Об этом сообщает израильское СМИ Kan. «Два источника, близких к хуситам, сообщили, что после израильской атаки аэропорт в Сане полностью разрушен», — пишет портал Kan. Как сообщается, самолетами израильских ВВС был уничтожен пассажирский зал, а также гражданские самолеты. После чего издание сообщило, что, по словам Армии обороны Израиля, «аэропорт закрыт». ВВС США и Израиля накануне нанесли ряд авиаударов по порту Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель», расположенному в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Сообщается, что данные территории находятся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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