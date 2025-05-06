ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по аэропорту в столице Йемена — Сане. В результате чего объект был полностью разрушен. Об этом сообщает израильское СМИ Kan.
«Два источника, близких к хуситам, сообщили, что после израильской атаки аэропорт в Сане полностью разрушен», — пишет портал Kan. Как сообщается, самолетами израильских ВВС был уничтожен пассажирский зал, а также гражданские самолеты. После чего издание сообщило, что, по словам Армии обороны Израиля, «аэропорт закрыт».
ВВС США и Израиля накануне нанесли ряд авиаударов по порту Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель», расположенному в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Сообщается, что данные территории находятся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».
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