ВВС США и Израиля нанесли серию ударов по Йемену

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Соединенные Штаты и Израиль наносят совместные удары по йеменскому городу Ходейда
Соединенные Штаты и Израиль наносят совместные удары по йеменскому городу Ходейда Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Военно-воздушные силы США и Израиля провели серию авиаударов по порту Ходейда и цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — говорится в сообщении телеканала. Также был атакован город и округ Баджель, включая цементный завод, расположенный в 50 км от порта. Израильская авиация провела не менее 12 ударов по порту и близлежащим объектам хуситов вечером 4 мая.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в районе Хан-Юниса в секторе Газа военнослужащие уничтожили заряженные ракетные установки ХАМАС, нацеленные на израильскую территорию. После удара наблюдались вторичные взрывы, указывающие на наличие готовых к запуску ракет. ЦАХАЛ подчеркнул, что продолжит операции против террористических организаций в Газе.

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Военно-воздушные силы США и Израиля провели серию авиаударов по порту Ходейда и цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah. «Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — говорится в сообщении телеканала. Также был атакован город и округ Баджель, включая цементный завод, расположенный в 50 км от порта. Израильская авиация провела не менее 12 ударов по порту и близлежащим объектам хуситов вечером 4 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в районе Хан-Юниса в секторе Газа военнослужащие уничтожили заряженные ракетные установки ХАМАС, нацеленные на израильскую территорию. После удара наблюдались вторичные взрывы, указывающие на наличие готовых к запуску ракет. ЦАХАЛ подчеркнул, что продолжит операции против террористических организаций в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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