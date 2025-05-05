Три школы в Ноябрьске перевели на дистант
В Ноябрьске (ЯНАО) по решению Роспотребнадзора три школы будут работать до праздников в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования.
«Три школы Ноябрьска с 6 мая переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Детские сады работают в прежнем режиме», — сообщила пресс-служба окружного департамента со ссылкой на постановление санитарных врачей.
Речь идет о школах № 7, № 9 и № 11. Об открытии учебных заведений сообщат дополнительно.
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