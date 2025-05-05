05 мая 2025

Три школы в Ноябрьске перевели на дистант

Роспотребнадзор приостановил работу трех школ в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Три школы в Ноябрьске перевели на дистант
Три школы в Ноябрьске перевели на дистант Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) по решению Роспотребнадзора три школы будут работать до праздников в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования.

«Три школы Ноябрьска с 6 мая переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Детские сады работают в прежнем режиме», — сообщила пресс-служба окружного департамента со ссылкой на постановление санитарных врачей.

Речь идет о школах № 7, № 9 и № 11. Об открытии учебных заведений сообщат дополнительно.

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В Ноябрьске (ЯНАО) по решению Роспотребнадзора три школы будут работать до праздников в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования. «Три школы Ноябрьска с 6 мая переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Детские сады работают в прежнем режиме», — сообщила пресс-служба окружного департамента со ссылкой на постановление санитарных врачей. Речь идет о школах № 7, № 9 и № 11. Об открытии учебных заведений сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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