Bloomberg раскрыл содержание 17-го пакета санкций ЕС против России

Европейская комиссия планирует внести предложение о введении 17-го пакета санкций в отношении России, который будет нацелен на «тайный» флот российских нефтяных танкеров Москвы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Исполнительный орган Европейского союза намерен предложить новый пакет санкций, направленных против тайного флота нефтяных танкеров Москвы», — передает агентство. Там добавили, что ограничительные меры будут распространяться на 60 физических и юридических лиц, а также предусматривать ограничения в отношении примерно 150 судов.
По информации Bloomberg, Москва якобы сформировала так называемый «теневой флот», состоящий из устаревших и зачастую не имеющих страховки судов, чтобы обходить действующие санкции. Благодаря этим действиям российская нефть продолжала поступать на мировые рынки. Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют официально одобрить предлагаемые меры к встрече в Брюсселе, которая намечена на 20 мая.
Ранее комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йергенсен отметил, что европейские страны продолжают оставаться зависимыми от поставок природного газа из России. Он сообщил, что в ближайшее время будет подготовлен и представлен план по постепенному сокращению импорта российского газа, передает RT.
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