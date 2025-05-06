Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии

Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии
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Мерц был избран со второй попытки
Мерц был избран со второй попытки Фото:

Лидер Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридрих Мерц избран на пост канцлера Германии после второго голосования в бундестаге. Об этом портал T-online.

«Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии», — сообщает портал. Ранее сообщалось, что в первом туре голосования в бундестаге он не сумел получить требуемое абсолютное большинство голосов.

Падение немецкого фондового рынка связано с неудачей Мерца в первом туре, заявил экономист банка Hauck Aufhauser Lampe Александр Крюгер. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неспособности Германии сформировать правительство, передает RT.

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Лидер Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридрих Мерц избран на пост канцлера Германии после второго голосования в бундестаге. Об этом портал T-online. «Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии», — сообщает портал. Ранее сообщалось, что в первом туре голосования в бундестаге он не сумел получить требуемое абсолютное большинство голосов. Падение немецкого фондового рынка связано с неудачей Мерца в первом туре, заявил экономист банка Hauck Aufhauser Lampe Александр Крюгер. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неспособности Германии сформировать правительство, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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