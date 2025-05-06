Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии

Лидер Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридрих Мерц избран на пост канцлера Германии после второго голосования в бундестаге. Об этом портал T-online.
«Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии», — сообщает портал. Ранее сообщалось, что в первом туре голосования в бундестаге он не сумел получить требуемое абсолютное большинство голосов.
Падение немецкого фондового рынка связано с неудачей Мерца в первом туре, заявил экономист банка Hauck Aufhauser Lampe Александр Крюгер. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неспособности Германии сформировать правительство, передает RT.
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