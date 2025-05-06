Парад в Тюмени отрепетировали дважды
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Тюмени проходит вторая репетиция парада ко Дню Победы. Кадры впечатляющего шествия с места событий редакции передал журналист URA.RU.
«Сначала маршировали курсанты ТВВИКУ. Затем поехала техника, включая танк. Говорят, что такое в честь праздника на улицах Тюмени впервые. После появились конники. В какой-то момент скакуны выбились из строя, но наездники быстро исправили ситуацию», — рассказал корреспондент.
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