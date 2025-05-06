Марш, танк и кони: в Тюмени прошла репетиция парада ко Дню Победы. Видео

В Тюмени 6 мая прошла вторая репетиция парада ко Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад в Тюмени отрепетировали дважды
Парад в Тюмени отрепетировали дважды Фото:
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В Тюмени проходит вторая репетиция парада ко Дню Победы. Кадры впечатляющего шествия с места событий редакции передал журналист URA.RU. 

«Сначала маршировали курсанты ТВВИКУ. Затем поехала техника, включая танк. Говорят, что такое в честь праздника на улицах Тюмени впервые. После появились конники. В какой-то момент скакуны выбились из строя, но наездники быстро исправили ситуацию», — рассказал корреспондент.

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В Тюмени проходит вторая репетиция парада ко Дню Победы. Кадры впечатляющего шествия с места событий редакции передал журналист URA.RU.  «Сначала маршировали курсанты ТВВИКУ. Затем поехала техника, включая танк. Говорят, что такое в честь праздника на улицах Тюмени впервые. После появились конники. В какой-то момент скакуны выбились из строя, но наездники быстро исправили ситуацию», — рассказал корреспондент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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