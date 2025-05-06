Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили четыре беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем официальном telegram-канале.
«В результате работы сил ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожено 4 беспилотника. Оперативные службы продолжают свою работу на местах. Хочу напомнить о правилах безопасности! В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!», — написал Миляев.
Губернатор также отметил, что нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших беспилотников, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами. Он призвал жителей региона проявлять осторожность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.
В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины дважды предприняли попытки атаки на Московский регион с использованием беспилотных летательных аппаратов. Первая атака была зафиксирована ночью 6 мая, о второй инцидент был сообщен вечером того же дня. Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны действовали в интервале с 16:40 до 17:20 по местному времени. В результате работы ПВО были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Обломки одного беспилотника упали на парковку в одном из районов Ногинска.
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