Трамп решил присоединить Канаду к США

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что объединение Канады с Соединенными Штатами в статусе 51-го штата остается реальной перспективой. Такое заявление американский президент сделал во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни.
«Я все еще в это верю (присоединение Канады к США — прим. URA.RU), но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?», — сказал Трамп. Его слова приводят РИА Новости. На что Карни в ответ подчеркнул, что Канада не продается.
Ранее стало известно, что премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит выразила готовность организовать референдум по вопросу о потенциальном отделении региона от Канады в 2026 году. Такое голосование может быть инициировано, если соответствующая петиция получит достаточную поддержку среди жителей провинции.
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