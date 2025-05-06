Трамп решил присоединить Канаду к США

Трамп заявил, что присоединение Канады к США остается реальной перспективой
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Трамп заявил, что Канаду возможно присоединить к США, сделав ее 51-м штатом Америки
Трамп заявил, что Канаду возможно присоединить к США, сделав ее 51-м штатом Америки Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что объединение Канады с Соединенными Штатами в статусе 51-го штата остается реальной перспективой. Такое заявление американский президент сделал во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Я все еще в это верю (присоединение Канады к США — прим. URA.RU), но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?», — сказал Трамп. Его слова приводят РИА Новости. На что Карни в ответ подчеркнул, что Канада не продается.

Ранее стало известно, что премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит выразила готовность организовать референдум по вопросу о потенциальном отделении региона от Канады в 2026 году. Такое голосование может быть инициировано, если соответствующая петиция получит достаточную поддержку среди жителей провинции.

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что объединение Канады с Соединенными Штатами в статусе 51-го штата остается реальной перспективой. Такое заявление американский президент сделал во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни. «Я все еще в это верю (присоединение Канады к США — прим. URA.RU), но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?», — сказал Трамп. Его слова приводят РИА Новости. На что Карни в ответ подчеркнул, что Канада не продается. Ранее стало известно, что премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит выразила готовность организовать референдум по вопросу о потенциальном отделении региона от Канады в 2026 году. Такое голосование может быть инициировано, если соответствующая петиция получит достаточную поддержку среди жителей провинции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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