В селе Иковка, которое находится недалеко от Кургана, построили сквер с мемориалом в честь юбилея Великой Победы. Об этом сообщается в соцсети.
«В честь юбилейной даты, в кратчайшие сроки был разработан и реализован проект сквера с мемориальным комплексом в селе Иковка. Приглашаем всех на митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — написано в паблике населенного пункта во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео.
Уточняется, что 9 мая в 10 часов утра начнутся праздничные мероприятия. Будет полевая кухня, где сельчан накормят гречневой кашей с тушенкой и чаем, написано в посте. В комментариях местные жители благодарят директора ООО «Завод механический» Виктора Мальцева за реализацию социально важного проекта.
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