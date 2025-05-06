В селе под Курганом открыли мемориальный комплекс в честь юбилея Победы. Видео

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Курганцы благоустроили сквер к 80-летию Победы
Курганцы благоустроили сквер к 80-летию Победы Фото:

В селе Иковка, которое находится недалеко от Кургана, построили сквер с мемориалом в честь юбилея Великой Победы. Об этом сообщается в соцсети.

«В честь юбилейной даты, в кратчайшие сроки был разработан и реализован проект сквера с мемориальным комплексом в селе Иковка. Приглашаем всех на митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — написано в паблике населенного пункта во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео.

Уточняется, что 9 мая в 10 часов утра начнутся праздничные мероприятия. Будет полевая кухня, где сельчан накормят гречневой кашей с тушенкой и чаем, написано в посте. В комментариях местные жители благодарят директора ООО «Завод механический» Виктора Мальцева за реализацию социально важного проекта. 

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В селе Иковка, которое находится недалеко от Кургана, построили сквер с мемориалом в честь юбилея Великой Победы. Об этом сообщается в соцсети. «В честь юбилейной даты, в кратчайшие сроки был разработан и реализован проект сквера с мемориальным комплексом в селе Иковка. Приглашаем всех на митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — написано в паблике населенного пункта во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео. Уточняется, что 9 мая в 10 часов утра начнутся праздничные мероприятия. Будет полевая кухня, где сельчан накормят гречневой кашей с тушенкой и чаем, написано в посте. В комментариях местные жители благодарят директора ООО «Завод механический» Виктора Мальцева за реализацию социально важного проекта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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