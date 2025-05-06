06 мая 2025

Стало известно о погибших в результате удара Индии по Пакистану

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибли два человека и еще 12 получили ранения
Погибли два человека и еще 12 получили ранения Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

В результате ударов Вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на данные Генерального директората по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR).

В официальном заявлении ISPR отмечается: «Имеются сообщения о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в Котли». Также подчеркивается, что удары были нанесены по мечетям, что, по мнению представителей ведомства, демонстрирует подход премьер-министра Индии Нарендры Моди к индуистскому мышлению.

По данным ISPR, в результате обстрела в населенном пункте Ахмадпур пострадали не менее 12 гражданских лиц. Представители ведомства выразили обеспокоенность тем, что атаки были направлены на места религиозного значения, и призвали международное сообщество обратить внимание на происходящее.

Пакистан осуществил ракетный удар по территории Индии в ответ на недавние события, сообщил телеканал SAMAA TV, ссылаясь на собственные источники. По данным телеканала, в районе Муридке были зафиксированы мощные взрывы; предварительно сообщается как минимум о трех взрывных происшествиях.

Ранее издание Geo сообщало о заявлении пакистанских военных, согласно которому по территории страны был нанесен ракетный удар со стороны Индии. Впоследствии Министерство обороны Индии подтвердило начало военной операции под названием «Синдур». В рамках этой кампании индийские вооруженные силы нанесли удары по объектам, которые были охарактеризованы как «террористическая инфраструктура» на территории Пакистана, передает RT.

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В результате ударов Вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на данные Генерального директората по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR). В официальном заявлении ISPR отмечается: «Имеются сообщения о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в Котли». Также подчеркивается, что удары были нанесены по мечетям, что, по мнению представителей ведомства, демонстрирует подход премьер-министра Индии Нарендры Моди к индуистскому мышлению. По данным ISPR, в результате обстрела в населенном пункте Ахмадпур пострадали не менее 12 гражданских лиц. Представители ведомства выразили обеспокоенность тем, что атаки были направлены на места религиозного значения, и призвали международное сообщество обратить внимание на происходящее. Пакистан осуществил ракетный удар по территории Индии в ответ на недавние события, сообщил телеканал SAMAA TV, ссылаясь на собственные источники. По данным телеканала, в районе Муридке были зафиксированы мощные взрывы; предварительно сообщается как минимум о трех взрывных происшествиях. Ранее издание Geo сообщало о заявлении пакистанских военных, согласно которому по территории страны был нанесен ракетный удар со стороны Индии. Впоследствии Министерство обороны Индии подтвердило начало военной операции под названием «Синдур». В рамках этой кампании индийские вооруженные силы нанесли удары по объектам, которые были охарактеризованы как «террористическая инфраструктура» на территории Пакистана, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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