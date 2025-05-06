Стало известно о погибших в результате удара Индии по Пакистану

В результате ударов Вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на данные Генерального директората по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR).
В официальном заявлении ISPR отмечается: «Имеются сообщения о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в Котли». Также подчеркивается, что удары были нанесены по мечетям, что, по мнению представителей ведомства, демонстрирует подход премьер-министра Индии Нарендры Моди к индуистскому мышлению.
По данным ISPR, в результате обстрела в населенном пункте Ахмадпур пострадали не менее 12 гражданских лиц. Представители ведомства выразили обеспокоенность тем, что атаки были направлены на места религиозного значения, и призвали международное сообщество обратить внимание на происходящее.
Пакистан осуществил ракетный удар по территории Индии в ответ на недавние события, сообщил телеканал SAMAA TV, ссылаясь на собственные источники. По данным телеканала, в районе Муридке были зафиксированы мощные взрывы; предварительно сообщается как минимум о трех взрывных происшествиях.
Ранее издание Geo сообщало о заявлении пакистанских военных, согласно которому по территории страны был нанесен ракетный удар со стороны Индии. Впоследствии Министерство обороны Индии подтвердило начало военной операции под названием «Синдур». В рамках этой кампании индийские вооруженные силы нанесли удары по объектам, которые были охарактеризованы как «террористическая инфраструктура» на территории Пакистана, передает RT.
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