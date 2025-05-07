Фургал попросил прокуратуру найти у него 8,5 млрд рублей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал прокуроров найти у него 8,5 миллиарда рублей, которые с него взыскал суд, чтобы он мог вернуть их государству. Об этом сообщил корреспондент из зала Хабаровского краевого суда.
«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиардов, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству... Если мы посмотрим, что арестовано у Фургала: дом, построенный в 2003 году, машина и машина для тайги... Вы мне назовите имущество или назовите счета какие-нибудь. Я не знаю, вы что-нибудь назовите, где у меня есть эти деньги?.. За пять лет не нашли ни одного рубля, ничего не нашли, ни имущества, ну ничегошеньки», — заявил Фургал в суде. Информацию передает РИА Новости.
Также экс-губернатор отметил, что не знает и половины компаний, которыми, по мнению прокуратуры, он управлял: «Директоров и учредителей не знаю. Познакомился с ними в суде».
Адвокат Фургала Дарья Грибанова подчеркнула, что ни ее подзащитный, ни какие-либо другие лица не могли получить от данных организаций суммы, исчисляемые миллиардами рублей. По ее словам, даже если проанализировать прибыль компаний за несколько лет, она варьируется в диапазоне от 49 тысяч до 69 миллионов рублей. Таким образом, сумма в 8,5 миллиарда рублей, полученная путем сложения доходов обществ, никак не может являться реально полученной Фургалом или другими фигурантами дела.
Фургал осужден на 22 года лишения свободы по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, напоминает «Царьград». По данным следствия, Фургал признан организатором преступной группировки. Другие участники дела приговорены к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы. Движение в поддержку Фургала признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации, сообщал телеканал 360.
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