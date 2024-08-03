Приговор с рекордным сроком экс-губернатору Фургалу: за что его отправили в колонию строгого режима

Суд пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

03 августа 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии за заказные убийства в 2000-х годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело экс-губернатора Фургала Кассационный суд в Саратове назначил пересмотр приговора экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному за заказные убийства. Заседание по пересмотру дела экс-губернатора состоится 23 августа. За что Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима — в материале URA.RU. За что осужден Фургал Следственные органы России смогли собрать доказательства, указывающие на причастность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к серии преступлений, совершенных в 2004—2005 годах. Работа по раскрытию этих преступлений велась на протяжении многих лет и сталкивалась с серьезными трудностями, связанными с отказом свидетелей давать показания из-за угроз со стороны преступников. Согласно материалам дела, конфликт между Фургалом и убитым предпринимателем Евгением Зорей возник на почве борьбы за контроль над заводом железобетонных конструкций. После убийства Зори в 2004 году Фургал был объявлен подозреваемым, но в 2005 году следствие прекратило дело против него. В апреле 2019 года уголовное дело было возобновлено, что привело к аресту четырех человек, предполагаемых сообщников Фургала. В том числе оказался и бывший деловой партнер и экс-депутат краевой думы Николай Мистрюков. В июле 2020 года Басманный суд Москвы отменил постановление о непричастности Фургала к убийству Зори. Попытки защиты обжаловать это решение не увенчались успехом. Присяжные признали виновным бывшего губернатора Фургала в покушении Коллегия присяжных признала виновным в организации убийств и покушениях бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Экс-губернатор обвиняется в преступлениях, совершенных в 2004—2005 годах. «Присяжные пришли к выводу, что Сергей Фургал причастен к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийству предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова», — писал ТАСС со ссылкой на старшину коллегии присяжных. Он также отметил, что Фургал не заслуживает снисхождения. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и просил присяжных его оправдать. Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Фургала приговорили к 22 годам колонии Люберецкий городской суд Подмосковья вынес приговор Сергею Фургалу, бывшему губернатору Хабаровского края, приговорив его к 22 годам лишения свободы. Решение было принято на основе обвинительного вердикта присяжных, который признал его виновным в организации убийств и покушениях на убийства предпринимателей. Это самый большой срок, который получали в России бывшие главы регионов, ставшие фигурантами уголовных дел. Присяжные признали Фургала виновным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Удаление из приговора эпизодов с оружием Суд исключил из приговора эпизоды, связанные с незаконным приобретением оружия, поскольку срок давности по этим обвинениям истек. Время, проведенное подозреваемыми под стражей, было засчитано в срок отбывания наказания. Наказание для сообщников Андрей Карепов, бывший помощник экс-губернатора, получил 21 год колонии. Предприниматель Андрей Палей, осужденный за убийства конкурентов Фургала, приговорен к 17 годам колонии. Марат Кадыров, бывший инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево, получил 9,5 года колонии. Суд взыскал с подсудимых около 400 тыс. рублей в качестве судебных издержек и оставил в силе арест на их недвижимость и денежные средства для обеспечения взыскания. Иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 1,1 млрд рублей были оставлены без рассмотрения, но суд разъяснил право потерпевших обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства. Позиция защиты Адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян заявил о намерении обжаловать приговор и добиваться оправдания своего подзащитного. Защита считает приговор незаконным и необоснованным, указывая на систематические нарушения прав Фургала в ходе судебного процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кассационный суд в Саратове назначил пересмотр приговора экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному за заказные убийства. Заседание по пересмотру дела экс-губернатора состоится 23 августа. За что Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима — в материале URA.RU. Следственные органы России смогли собрать доказательства, указывающие на причастность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к серии преступлений, совершенных в 2004—2005 годах. Работа по раскрытию этих преступлений велась на протяжении многих лет и сталкивалась с серьезными трудностями, связанными с отказом свидетелей давать показания из-за угроз со стороны преступников. Согласно материалам дела, конфликт между Фургалом и убитым предпринимателем Евгением Зорей возник на почве борьбы за контроль над заводом железобетонных конструкций. После убийства Зори в 2004 году Фургал был объявлен подозреваемым, но в 2005 году следствие прекратило дело против него. В апреле 2019 года уголовное дело было возобновлено, что привело к аресту четырех человек, предполагаемых сообщников Фургала. В том числе оказался и бывший деловой партнер и экс-депутат краевой думы Николай Мистрюков. В июле 2020 года Басманный суд Москвы отменил постановление о непричастности Фургала к убийству Зори. Попытки защиты обжаловать это решение не увенчались успехом. Коллегия присяжных признала виновным в организации убийств и покушениях бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Экс-губернатор обвиняется в преступлениях, совершенных в 2004—2005 годах. «Присяжные пришли к выводу, что Сергей Фургал причастен к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийству предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова», — писал ТАСС со ссылкой на старшину коллегии присяжных. Он также отметил, что Фургал не заслуживает снисхождения. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и просил присяжных его оправдать. Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Люберецкий городской суд Подмосковья вынес приговор Сергею Фургалу, бывшему губернатору Хабаровского края, приговорив его к 22 годам лишения свободы. Решение было принято на основе обвинительного вердикта присяжных, который признал его виновным в организации убийств и покушениях на убийства предпринимателей. Это самый большой срок, который получали в России бывшие главы регионов, ставшие фигурантами уголовных дел. Суд исключил из приговора эпизоды, связанные с незаконным приобретением оружия, поскольку срок давности по этим обвинениям истек. Время, проведенное подозреваемыми под стражей, было засчитано в срок отбывания наказания. Андрей Карепов, бывший помощник экс-губернатора, получил 21 год колонии. Предприниматель Андрей Палей, осужденный за убийства конкурентов Фургала, приговорен к 17 годам колонии. Марат Кадыров, бывший инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево, получил 9,5 года колонии. Суд взыскал с подсудимых около 400 тыс. рублей в качестве судебных издержек и оставил в силе арест на их недвижимость и денежные средства для обеспечения взыскания. Иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 1,1 млрд рублей были оставлены без рассмотрения, но суд разъяснил право потерпевших обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства. Адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян заявил о намерении обжаловать приговор и добиваться оправдания своего подзащитного. Защита считает приговор незаконным и необоснованным, указывая на систематические нарушения прав Фургала в ходе судебного процесса.