06 мая 2025

В Перми подросток жестоко избил собаку, а затем публично извинился

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное попало под горячую руку юноши (архивное фото)
Животное попало под горячую руку юноши (архивное фото) Фото:

Подросток, жестко избивший собаку на камеру, выложил видео, где публично попросил прощения за свой поступок. На кадрах, ранее попавших в соцсети, видно, как он несколько раз с силой пинает безобидное животное. Свои действия юноша сопровождает громкой руганью и матом.

«Прошу прощения за мой поступок. У меня не было никаких намерений бить собаку. Я понимаю, это меня никак не оправдывает, но у меня в тот день была тоже неприятная ситуация», — видео в извиняющимся подростком опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь».

По словам местных жителей, собаку зовут Мишу. Она с Гайвы. Ее все любят. Животное очень доброе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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Подросток, жестко избивший собаку на камеру, выложил видео, где публично попросил прощения за свой поступок. На кадрах, ранее попавших в соцсети, видно, как он несколько раз с силой пинает безобидное животное. Свои действия юноша сопровождает громкой руганью и матом. «Прошу прощения за мой поступок. У меня не было никаких намерений бить собаку. Я понимаю, это меня никак не оправдывает, но у меня в тот день была тоже неприятная ситуация», — видео в извиняющимся подростком опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». По словам местных жителей, собаку зовут Мишу. Она с Гайвы. Ее все любят. Животное очень доброе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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