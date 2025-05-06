Перекрытие будет длиться до 12:00
В центре Екатеринбурга утром 7 мая образовались восьмибалльные пробки. Причина — репетиция парада победы. Дорожную ситуацию фиксирует сервис Яндекс.Карты.
Самая напряженная ситуация на улицах Малышева, Репина, Куйбышева и Розы Люксембург. Всему виной перекрытие центрального проспекта Ленина. Из-за этого все едут в объезд. Тяжелая ситуация также на улицах Челюскинцев и Восточная. Что сейчас происходит в центре — в фоторепортаже URA.RU.
Город встал в пробки из-за репетиции парада
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