06 мая 2025

Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки из-за репетиции парада Победы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие будет длиться до 12:00
Перекрытие будет длиться до 12:00 Фото:

В центре Екатеринбурга утром 7 мая образовались восьмибалльные пробки. Причина — репетиция парада победы. Дорожную ситуацию фиксирует сервис Яндекс.Карты.

Самая напряженная ситуация на улицах Малышева, Репина, Куйбышева и Розы Люксембург. Всему виной перекрытие центрального проспекта Ленина. Из-за этого все едут в объезд. Тяжелая ситуация также на улицах Челюскинцев и Восточная. Что сейчас происходит в центре — в фоторепортаже URA.RU.

Город встал в пробки из-за репетиции парада
Город встал в пробки из-за репетиции парада
Фото:

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В центре Екатеринбурга утром 7 мая образовались восьмибалльные пробки. Причина — репетиция парада победы. Дорожную ситуацию фиксирует сервис Яндекс.Карты. Самая напряженная ситуация на улицах Малышева, Репина, Куйбышева и Розы Люксембург. Всему виной перекрытие центрального проспекта Ленина. Из-за этого все едут в объезд. Тяжелая ситуация также на улицах Челюскинцев и Восточная. Что сейчас происходит в центре — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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