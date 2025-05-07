В аэропорту Нижнекамска ограничили прием самолетов

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В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения для взлета и вылета самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 МСК введены в аэропорту Нижнекамск», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в телеграм-канале.
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