06 мая 2025

Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде на вторые майские

Шихов: самым холодным днем на длинных выходных в Перми станет 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В День Победы в Перми будет около +10 градусов
В День Победы в Перми будет около +10 градусов Фото:

Самым холодным днем на длинных выходных в Перми станет 9 мая. Утром и в первой половине дня ожидаются дожди. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

"Утром и в первой половине дня 9 мая ожидаются дожди. Это будет самый прохладный день — всего около +10 градусов днем", — рассказал Шихов.

По словам метеоролога, зона дождей сместится на юг и восток 10 мая, а прекратятся осадки 11 мая. В Перми немного потеплеет, но температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.

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Самым холодным днем на длинных выходных в Перми станет 9 мая. Утром и в первой половине дня ожидаются дожди. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. "Утром и в первой половине дня 9 мая ожидаются дожди. Это будет самый прохладный день — всего около +10 градусов днем", — рассказал Шихов. По словам метеоролога, зона дождей сместится на юг и восток 10 мая, а прекратятся осадки 11 мая. В Перми немного потеплеет, но температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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