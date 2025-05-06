Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде на вторые майские

В День Победы в Перми будет около +10 градусов
Самым холодным днем на длинных выходных в Перми станет 9 мая. Утром и в первой половине дня ожидаются дожди. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
"Утром и в первой половине дня 9 мая ожидаются дожди. Это будет самый прохладный день — всего около +10 градусов днем", — рассказал Шихов.
По словам метеоролога, зона дождей сместится на юг и восток 10 мая, а прекратятся осадки 11 мая. В Перми немного потеплеет, но температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.
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