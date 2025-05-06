06 мая 2025

СК в ЯНАО расследовал дело о школьной драке, после которой ребенок стал инвалидом

В суд Ноябрьска поступило дело о школьной драке, случившейся в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО школьник может предстать перед судом
В ЯНАО школьник может предстать перед судом Фото:

В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему однокласснику. Инцидент произошел осенью 2023 года в одной из городских школ, сообщили в пресс-службе следкома ЯНАО.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 2007 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил окружной следственный комитет. 

По данным следствия, 25 октября 2023 года между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил одноклассника по лицу, а затем повалил его на пол. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, квалифицированной как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. О самом конфликте и как родители пострадавшего добивались возбуждения уголовного дела URA.RU писало в отдельном материале.

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В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему однокласснику. Инцидент произошел осенью 2023 года в одной из городских школ, сообщили в пресс-службе следкома ЯНАО. «Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 2007 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил окружной следственный комитет.  По данным следствия, 25 октября 2023 года между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил одноклассника по лицу, а затем повалил его на пол. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, квалифицированной как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. О самом конфликте и как родители пострадавшего добивались возбуждения уголовного дела URA.RU писало в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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