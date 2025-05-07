Суд отказал ликвидированному фонду Ройзмана* в оспаривании иска минюста

07 мая 2025 в 13:19 Размер текста - 17 +

Суд ликвидировал фонд 14 апреля (Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ) Фото: Илья Московец © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), требовавшего отменить акт проверки областного управления минюста, которое стало формальным основанием для ликвидации учреждения. Об этом URA.RU рассказала директор фонда Светлана Косолапова. «Кроме того, судья отказалась признать незаконными действия сотрудников минюста», — сказала Косолапова. Учреждение, вероятно, обжалует решение. Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергают). 14 апреля суд ликвидировал фонд. Подробнее о противостоянии, — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), требовавшего отменить акт проверки областного управления минюста, которое стало формальным основанием для ликвидации учреждения. Об этом URA.RU рассказала директор фонда Светлана Косолапова. «Кроме того, судья отказалась признать незаконными действия сотрудников минюста», — сказала Косолапова. Учреждение, вероятно, обжалует решение. Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергают). 14 апреля суд ликвидировал фонд. Подробнее о противостоянии, — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.