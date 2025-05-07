Свердловчанка сорвала куш, загаданный в Новый год под бой курантов

Жительница Первоуральска выиграла в лотерее почти миллион рублей

07 мая 2025 в 13:33 Размер текста - 17 +

Ларисе Новиковой уже не в первый раз улыбается удача Фото предоставлено компанией «Столото» Жительница Первоуральска (Свердловская область) Лариса Новикова выиграла в лотерее «Проще, чем дважды два» почти 900 тысяч рублей. Это уже вторая солидная сумма, которую она получает благодаря участию в лотереях. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «В 279990-м тираже Лариса выиграла суперприз — 877 508 рублей. Участница купила билет на сайте „Столото“ и отметила в нем дополнительные числа, благодаря чему ее выигрыш увеличился на 18 480 рублей. Суммарно выигрыш победительницы составил 895 988 рублей. Удача благосклонная к Ларисе уже не впервые. В 2021 году она уже выигрывала 706 577 рублей», — объяснили в компании. Тогда любимица фортуны на выигранные деньги закрыла ипотеку на квартиру. На нынешний приз она намерена поправить здоровье и помочь материально своим детям с погашением их ипотек. Женщина призналась, что когда узнала о своей удаче, то даже не удивилась. И рассказала смешную историю про заветное желание, которое она загадала в Новый год. «Под бой курантов в новогоднюю ночь я написала на бумажке желание — вылечить все зубы, сожгла ее и кинула в бокал с шампанским. И когда я увидела выигрышную сумму, подумала: «Неужели у меня до такой степени все плохо с зубами, что для лечения понадобится 895 988 тысяч?» — пошутила победительница. Лариса Новикова работает специалистом по закупкам в парке культуры Первоуральска Фото предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Первоуральска (Свердловская область) Лариса Новикова выиграла в лотерее «Проще, чем дважды два» почти 900 тысяч рублей. Это уже вторая солидная сумма, которую она получает благодаря участию в лотереях. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «В 279990-м тираже Лариса выиграла суперприз — 877 508 рублей. Участница купила билет на сайте „Столото“ и отметила в нем дополнительные числа, благодаря чему ее выигрыш увеличился на 18 480 рублей. Суммарно выигрыш победительницы составил 895 988 рублей. Удача благосклонная к Ларисе уже не впервые. В 2021 году она уже выигрывала 706 577 рублей», — объяснили в компании. Тогда любимица фортуны на выигранные деньги закрыла ипотеку на квартиру. На нынешний приз она намерена поправить здоровье и помочь материально своим детям с погашением их ипотек. Женщина призналась, что когда узнала о своей удаче, то даже не удивилась. И рассказала смешную историю про заветное желание, которое она загадала в Новый год. «Под бой курантов в новогоднюю ночь я написала на бумажке желание — вылечить все зубы, сожгла ее и кинула в бокал с шампанским. И когда я увидела выигрышную сумму, подумала: «Неужели у меня до такой степени все плохо с зубами, что для лечения понадобится 895 988 тысяч?» — пошутила победительница.