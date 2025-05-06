В День Победы в Прикамье будет запрещена продажа алкоголя

В Перми 9 мая, в День Победы, будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом предупредила администрация города в своем официальном telegram-канале со ссылкой на постановление правительства Пермского края. За нарушение установленного запрета предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
«В соответствии с постановлением правительства не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе, на территории Перми 9 Мая», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее аналогичный запрет действовал в регионе 1 мая. Тогда также была приостановлена продажа алкоголя, а к нарушителям применялись меры административного воздействия. Ограничения вводятся ежегодно в праздничные дни для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
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