07 мая 2025

В центре Перми перекроют улицы в День Победы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение перекроют на время массовых мероприятий
Движение перекроют на время массовых мероприятий Фото:

В День Победы в Перми перекроют центральные улицы. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.

«9 мая 2025 года в центральной части города вводится запрет на движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении.

Движение транспорта по Октябрьской площади ограничат с 00:00 до 15:00. Весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской) с 5:00 до 23:00.

С 5:00 до 15:00 запрещено движение транспорта кроме трамваев по улицам:

  • Екатерининской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
  • четной стороне Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Монастырской;
  • четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Революции);
  • Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»);
  • Куйбышева (от Петропавловской до Пермской);
  • Ленина (от Борчанинова до Газеты «Звезда»);
  • Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
  • Пермской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
  • Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда»).

Движение трамваев по этим дорогам закроют с 9:00 до 13:30. С 5:00 до 13:30 перекроют движение для всех видов транспорта кроме общественного, следующего по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского). Движение общественного транспорта здесь закроется с 8:00 до 13:30.

Во время прохождения колонны с 10:00 до 13:00 перекроют улицу Попова (от Петропавловской до Пермской). С 10:00 до 23:00 на периоды прохождения колонны или массового движения пешеходов перестанут ходить трамваи по улице Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). С 22:30 до 23:30 для всех видов транспорта и пешеходов закроют мост через Каму.

Движение транспорта по центральным улицам Перми частично ограничат
Движение транспорта по центральным улицам Перми частично ограничат
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В День Победы в Перми перекроют центральные улицы. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «9 мая 2025 года в центральной части города вводится запрет на движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении. Движение транспорта по Октябрьской площади ограничат с 00:00 до 15:00. Весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской) с 5:00 до 23:00. С 5:00 до 15:00 запрещено движение транспорта кроме трамваев по улицам: Движение трамваев по этим дорогам закроют с 9:00 до 13:30. С 5:00 до 13:30 перекроют движение для всех видов транспорта кроме общественного, следующего по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского). Движение общественного транспорта здесь закроется с 8:00 до 13:30. Во время прохождения колонны с 10:00 до 13:00 перекроют улицу Попова (от Петропавловской до Пермской). С 10:00 до 23:00 на периоды прохождения колонны или массового движения пешеходов перестанут ходить трамваи по улице Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). С 22:30 до 23:30 для всех видов транспорта и пешеходов закроют мост через Каму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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