В День Победы в Перми перекроют центральные улицы. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
«9 мая 2025 года в центральной части города вводится запрет на движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении.
Движение транспорта по Октябрьской площади ограничат с 00:00 до 15:00. Весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской) с 5:00 до 23:00.
С 5:00 до 15:00 запрещено движение транспорта кроме трамваев по улицам:
- Екатерининской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
- четной стороне Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Монастырской;
- четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Революции);
- Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»);
- Куйбышева (от Петропавловской до Пермской);
- Ленина (от Борчанинова до Газеты «Звезда»);
- Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
- Пермской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
- Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда»).
Движение трамваев по этим дорогам закроют с 9:00 до 13:30. С 5:00 до 13:30 перекроют движение для всех видов транспорта кроме общественного, следующего по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского). Движение общественного транспорта здесь закроется с 8:00 до 13:30.
Во время прохождения колонны с 10:00 до 13:00 перекроют улицу Попова (от Петропавловской до Пермской). С 10:00 до 23:00 на периоды прохождения колонны или массового движения пешеходов перестанут ходить трамваи по улице Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). С 22:30 до 23:30 для всех видов транспорта и пешеходов закроют мост через Каму.
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