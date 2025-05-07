Подрядчик сорвал важные соцстройки ЯНАО, получив полмиллиарда рублей авансом

Дирекция капитального строительства ЯНАО пытается вернуть в бюджет округа полумиллиарда рублей, выделенные на важные соцобъекты — центр допрофессиональной подготовки с интернатом в селе Горки (Шурышкарский район, ЯНАО) и на капремонт железнодорожного вокзала в Лабытнанги. Подрядчик «Бизнес Групп» из Воркуты не справился с обязательствами и подал иск о банкротстве, следует из отчетов о движении дел в судах.
Дирекция капитального строительства ЯНАО обратилась в суд тем, чтобы взыскать с ООО «Бизнес Групп» 386,540 млн рублей необоснованного обогащения после одностороннего расторжения контракта в декабре 2024 года. Между тем, компания подала иск о банкротстве, сообщается в карточках дел.
В феврале 2023 года подрядчик подписал с окружной дирекцией капитального строительства контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию Центра допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест в селе Горки Шурышкарского района. Компания должна была приступить к работам в марте 2023 года. Однако работы по проектированию и сама стройка почти не велись. На стройплощадке не было даже временных зданий и сооружений.
«… выполнение работы [шло – ред.] настолько медленно, что ее окончание к установленному сроку становится явно невозможным», – отмечается в решении в одностороннем отказе от исполнения контракта.
От ямальских властей ООО «Бизнес Групп» получила солидный аванс. Сначала он составил 50% от суммы контракта, то есть 336, 530 млн рублей. Затем в июне 2024 года стороны заключили допсоглашение на выплату 70% аванса от цены контракта — 471, 142 млн рублей.
В Арбитражном суде представитель дирекции уточнил исковые требования. Теперь он просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 341 756 553 рублей и обязать ответчика передать истцу по акту приема-передачи строительную площадку. К участию в деле привлекли также окружное управление антимонопольной службы. А экспертам предстоит определить объем и стоимость фактически выполненных работ. Экспертиза обойдется почти в полмиллиона рублей.
Ответчик хотел отложить разбирательство, чтобы ознакомиться с материалами дела. Суд отклонил просьбу — у юристов компании было достаточно времени для знакомства с иском.
Воркутинская компания завалила еще один значимый для ЯНАО соцобъект — капитальный ремонт пятиэтажного железнодорожного вокзала в Лабытнанги. Контракт был заключен в июле 2023 года. Теперь дирекции капстроительства попытается вернуть в бюджет 51 млн рублей и сам недострой. Рассмотрение дела суд назначил на 15 мая 2025 года.
Как скоро авансированные властями Ямала миллионы вернутся в бюджет округа, во многом будет зависеть от еще одного судебного процесса. Компания «Бизнес групп» подала в Арбитражный суд Коми иск о банкротстве на 130,6 млн рублей.
Администрация Шурышкарского района уже попыталась наложить арест на имущество «Бизнес Групп», когда намеревалась вернуть деньги за неудавшийся с предприятием контракт на стабилизацию грунтов под фундаментом жилого дома в селе Мужи, но суд в требованиях отказал. За этим делом следит окружная прокуратура. Она же инициировала судебный иск о возврате бюджетных средств.
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