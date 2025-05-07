В Костромской области экстренно эвакуируют жителей одного города

Губернатор Ситников: в Нее объявлена эвакуация жителей из южной части города
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В Нее объявили об эвакуации жителей из южной части города (архивное фото)
В Нее объявили об эвакуации жителей из южной части города (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С целью обеспечения безопасности граждан оперштаб принял решение о проведении эвакуации населения из южных районов города Нея, расположенного в Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

«Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Нею. Оперативным штабом в целях обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жителей из южной части города», — написал Ситников в своем telegram-канале.

Отмечается, что Ситников проведет встречу с жителями и самостоятельно оценит условия, обеспеченные для нейчан в центре временного размещения. Утром на территории Нейского района была отражена атака дрона ВСУ. Фрагменты одного из них могут находиться в муниципалитете.

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С целью обеспечения безопасности граждан оперштаб принял решение о проведении эвакуации населения из южных районов города Нея, расположенного в Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников. «Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Нею. Оперативным штабом в целях обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жителей из южной части города», — написал Ситников в своем telegram-канале. Отмечается, что Ситников проведет встречу с жителями и самостоятельно оценит условия, обеспеченные для нейчан в центре временного размещения. Утром на территории Нейского района была отражена атака дрона ВСУ. Фрагменты одного из них могут находиться в муниципалитете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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