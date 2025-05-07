В Кургане интересно: в парке развернут 80-метровую Георгиевскую ленту

В Парке Победы Кургана 8 мая состоится торжественное завершение региональной патриотической акции «Победный Май. Эстафета поколений», приуроченной к 80-летию Победы. В рамках финала участники развернут 80-метровую копию Георгиевской ленты и копию Знамени Победы, а также исполнят песню «День Победы». Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области.
«С 10:00 до начала основного мероприятия на территории Парка Победы будут звучать песни военных лет, а также работать тематические образовательные выставки и площадки от общественных организаций и детских общественных объединений», — отметили в ведомстве. Финал акции пройдет у мемориала «Стена памяти» и соберет жителей города для участия в мероприятиях. Эта акция стартовала еще 17 февраля и за это время объединила более 5000 жителей региона в стремлении сохранить память о героическом прошлом и почтить подвиги предков.
Праздничные мероприятия, посвященные, 80-летию Победы, проходят в Кургане с 5 по 9 мая на десятках городских площадок, включая акции, концерты, выставки и шествие «Бессмертного полка». Жители города принимают участие в различных патриотических инициативах, направленных на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.
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