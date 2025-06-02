Особняк Пугачевой в Подмосковье сняли с продажи

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Интерес к объекту возник после значительного снижения цены
Интерес к объекту возник после значительного снижения цены Фото:

Особняк на Истринском водохранилище, ранее принадлежавший Алле Пугачевой, исчез с сайта недвижимости, где долгое время выставлялся на продажу. Дом продавался почти год: изначально за 152 миллиона рублей, а с середины мая цена была снижена до 130 миллионов рублей.

«Дом официально пока не продан, но потенциальный покупатель найден», — пишет «Комсомольская правда». Официальные представители не комментируют ситуацию, однако по неофициальной информации, у дома появился покупатель. Сейчас идут переговоры, и если сделка не состоится, особняк вновь появится в продаже. Интересно, что интерес к объекту возник после значительного снижения цены — сразу на 22 миллиона рублей.

Дом расположен в деревне Бережки Солнечногорского района Московской области, на первой линии Истринского водохранилища, в 45 км от МКАД. Площадь особняка — 760,9 квадратных метров, участок — 30,13 соток. По кадастру дом стоит 21,2 миллион рублей, участок — 3,8 миллиона. С 2014 года собственником является Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, которому певица подарила этот дом.

Дом был построен в конце 1990-х по индивидуальному проекту для Пугачевой, в стиле «дворцовой» архитектуры. В 2020 году проведен ремонт, однако интерьер остался практически прежним. Одно из преимуществ — собственный выход к воде и причал, береговая линия составляет 80 метров.

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Особняк на Истринском водохранилище, ранее принадлежавший Алле Пугачевой, исчез с сайта недвижимости, где долгое время выставлялся на продажу. Дом продавался почти год: изначально за 152 миллиона рублей, а с середины мая цена была снижена до 130 миллионов рублей. «Дом официально пока не продан, но потенциальный покупатель найден», — пишет «Комсомольская правда». Официальные представители не комментируют ситуацию, однако по неофициальной информации, у дома появился покупатель. Сейчас идут переговоры, и если сделка не состоится, особняк вновь появится в продаже. Интересно, что интерес к объекту возник после значительного снижения цены — сразу на 22 миллиона рублей. Дом расположен в деревне Бережки Солнечногорского района Московской области, на первой линии Истринского водохранилища, в 45 км от МКАД. Площадь особняка — 760,9 квадратных метров, участок — 30,13 соток. По кадастру дом стоит 21,2 миллион рублей, участок — 3,8 миллиона. С 2014 года собственником является Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, которому певица подарила этот дом. Дом был построен в конце 1990-х по индивидуальному проекту для Пугачевой, в стиле «дворцовой» архитектуры. В 2020 году проведен ремонт, однако интерьер остался практически прежним. Одно из преимуществ — собственный выход к воде и причал, береговая линия составляет 80 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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