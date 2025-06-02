На выборах президента в Польше победил кандидат, объявленный в России в розыск

Навроцкий победил на выборах президента Польши
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На выборах в Польше победил кандидат от оппозиции
На выборах в Польше победил кандидат от оппозиции Фото:

Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал более 50% голосов, сообщает избирком Польши.

«По итогам обработки 100% бюллетеней Кароль Навроцкий набрал 50,9% голосов избирателей», — сообщает телеканал TVP Info. Оппонент Навроцкого, мэр Варшавы, представитель правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов.

Голосование во втором туре выборов президента в Польше прошло 1 июня. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом, однако Навроцкий сумел опередить его.

Кароль Навроцкий — историк по образованию, ему 42 года. Он придерживается консервативных идей, руководит Институтом национальной памяти. Женат, воспитывает троих детей. Навроцкий замешан в сносе памятников воинам Красной Армии на территории Польши. За это в России его объявили в розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал более 50% голосов, сообщает избирком Польши. «По итогам обработки 100% бюллетеней Кароль Навроцкий набрал 50,9% голосов избирателей», — сообщает телеканал TVP Info. Оппонент Навроцкого, мэр Варшавы, представитель правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов. Голосование во втором туре выборов президента в Польше прошло 1 июня. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом, однако Навроцкий сумел опередить его. Кароль Навроцкий — историк по образованию, ему 42 года. Он придерживается консервативных идей, руководит Институтом национальной памяти. Женат, воспитывает троих детей. Навроцкий замешан в сносе памятников воинам Красной Армии на территории Польши. За это в России его объявили в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...