Магнитная буря на Земле продлится еще сутки

Магнитная буря на Земле сохранится по меньшей мере до 3 июня, при этом ее интенсивность будет колебаться. Об этом сообщил представитель Института прикладной геофизики.
«3 июня, вероятно, ожидается снижение уровня геомагнитного шторма до G1», — рассказал ученый в беседе с ТАСС. Он отметил, что до конца 2 июня прогнозируется сохранение геомагнитных бурь уровней G1-G2, а в отдельные периоды возможны усиления до G3-G4. Это связано с продолжающимся воздействием выброса корональной массы.
До Земли 1 июня дошло облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки накануне. Как сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, это может привести к магнитным бурям максимальной интенсивности. По его словам, скорость солнечного ветра превышает 1000 км/с, передает RT.
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