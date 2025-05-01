Концерты, акции и парады: в Кургане опубликовали полную программу перед Днем Победы

Администрация Кургана опубликовала программу праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжества будут проходить с 5 по 9 мая на десятках площадок города — от библиотек и парков до мемориальных комплексов и школ.
«5 мая стартует акция „Концерт для 1-го ветерана“ (ЦКиД „Спутник“, ул. Карбышева, 12а), а также уличные мероприятия для молодежи — „Героями полна родная область“ и „Открытка победителю“ пройдут в сквере „Рябковский“ и у домов в 6-м микрорайоне. В библиотеке им. Маяковского (ул. Пролетарская, 39) пройдет интерактив „Дорога Победы!“ для школьников», — следует из данных на сайте мэрии.
Также, по информации городских властей, с 5 по 8 мая в ТРЦ «ГиперСити» (ул. К. Мяготина, 8), «РИО» (ул. Т. Невежина, 3), ТРЦ «Стрекоза» (2 микрорайон, 17), ТЦ «Пушкинский» (ул. Пушкина, 25) и на Аллее Славы возле Вечного огня состоится акция «Георгиевская ленточка».
В ЦКиД «Спутник» 6 мая пройдет смотр-конкурс патриотической песни среди детских садов «Мы — наследники Победы!», а в Увале, возле школы №23, организуют праздничную концертную программу «Победная весна». В 15:00 на площадке перед ГДК им. Горького (ул. Дзержинского, 1а) состоится гала-концерт фестиваля «Веками воспетая Русь».
Автопробег «Дорога к ветерану» от кинотеатра «Россия» стартует 8 мая в 09:00. В 10:00 в Парке Победы начнется региональная акция «Победный май. Эстафета поколений», а в Чеховском сквере пройдет мероприятие «Мы памятью своей едины». Завершится день в 20:00 акцией памяти «Мы память бережно храним» у мемориального комплекса на шоссе Тюнина, в честь бойцов 32-го лыжного полка.
Праздничная программа охватывает десятки локаций в каждом округе города. Власти приглашают курганцев и гостей города принять участие в мероприятиях и почтить память героев. Полная программа опубликована на сайте администрации Кургана.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка» — принять участие смогут все желающие. Праздничные мероприятия развернутся в центре города, ЦПКиО и у ДК «Современник», вечером выступит группа «Партизан FM». Завершится День Победы салютом в 22:00.
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