В Саратовской области ввели ограничения интернета

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Ограничения мобильного интернета введены временно
Ограничения мобильного интернета введены временно Фото:

В Саратовской области ввели временные ограничения на доступ к мобильному интернету. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. 

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности жителей. 

В Ярославской области 1 июня также были введены ограничения на использование интернета. Такие меры приняли в связи с вероятностью провокаций с применением БПЛА ВСУ, передает RT.

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В Саратовской области ввели временные ограничения на доступ к мобильному интернету. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.  «Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности жителей.  В Ярославской области 1 июня также были введены ограничения на использование интернета. Такие меры приняли в связи с вероятностью провокаций с применением БПЛА ВСУ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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