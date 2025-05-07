Новым председателем правящей партии Грузии избран премьер-министр Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран на пост председателя правящей партии. Ранее он занимал пост председателя партии «Грузинская мечта».
«По решению политсовета, господин Ираклий [Кобахидзе] единогласно избран председателем „Грузинской мечты“, — заявил исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе на съезде. Прямую трансляцию с заседания ведут грузинские телеканалы. Пост председателя партии стал вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил об уходе из политики.
В январе 2015 года Ираклий Кобахидзе присоединился к партии «Грузинская мечта», где занял должность исполнительного секретаря. После победы партии на парламентских выборах 2016 года он был избран председателем парламента Грузии 18 ноября 2016 года и занимал эту должность до 2019 года. 16 января 2021 года Кобахидзе был избран председателем партии «Грузинская мечта».
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