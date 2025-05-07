«Ситуация изменилась»: синоптик рассказал, какую погоду ждать 9 мая в Москве

Синоптик Шувалов: температура будет держаться в районе 9 — 12 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее москвичей предупреждали об осадках 9 мая
Ранее москвичей предупреждали об осадках 9 мая Фото:

Не успели россияне устать после трехдневной рабочей недели, как приближаются очередные длинные выходные. С 8 по 11 числа в России продолжаются майские праздники. Отдых может испортить только одно — внезапно испортившаяся погода. URA.RU поговорило с синоптиком Александром Шуваловым и узнало, чего ждать москвичам от погоды на праздничные дни в столице.

Дождь на майские праздники

Скорее всего, дождей и ветра не будет, но одеться лучше потеплее
Скорее всего, дождей и ветра не будет, но одеться лучше потеплее
Фото:

Предварительные прогнозы на майские праздники предупреждали жителей столицы о том, что 9 числа возможен небольшой дождь. Однако за последние несколько дней ситуация скорректировалась, и прогноз изменился, отметил синоптик.

«Ситуация с предыдущими прогнозами по Москве и Московской области на праздничные дни несколько изменилась. Если раньше все прогностические модели указывали на дождь 9 числа, то сейчас они единогласно говорят о том, что осадков не будет», — заявил Александр Шувалов. «То есть вероятность дождя на майских сильно уменьшается.

Погода на майские праздники

Что касается температуры, то на майские праздники в Москве ожидается небольшое похолодание. «Температура, при обладании северо-западного ветра, на все праздники, с 8 до 11 числа, ровно держится в пределах от 1 до 6 градусов ночью и 9 — 12 градусов днем», — заявил синоптик. «Это, конечно, скорее апрельская температура, нежели майская, но все-таки обойдется без дождей».

Что касается ветра, то в праздничные дни он будет довольно слабым и не побеспокоит москвичей. Так что, помимо прохладной погоды, никаких других катаклизмов на неделе в столице не ожидается.

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Не успели россияне устать после трехдневной рабочей недели, как приближаются очередные длинные выходные. С 8 по 11 числа в России продолжаются майские праздники. Отдых может испортить только одно — внезапно испортившаяся погода. URA.RU поговорило с синоптиком Александром Шуваловым и узнало, чего ждать москвичам от погоды на праздничные дни в столице. Дождь на майские праздники Предварительные прогнозы на майские праздники предупреждали жителей столицы о том, что 9 числа возможен небольшой дождь. Однако за последние несколько дней ситуация скорректировалась, и прогноз изменился, отметил синоптик. «Ситуация с предыдущими прогнозами по Москве и Московской области на праздничные дни несколько изменилась. Если раньше все прогностические модели указывали на дождь 9 числа, то сейчас они единогласно говорят о том, что осадков не будет», — заявил Александр Шувалов. «То есть вероятность дождя на майских сильно уменьшается. Погода на майские праздники Что касается температуры, то на майские праздники в Москве ожидается небольшое похолодание. «Температура, при обладании северо-западного ветра, на все праздники, с 8 до 11 числа, ровно держится в пределах от 1 до 6 градусов ночью и 9 — 12 градусов днем», — заявил синоптик. «Это, конечно, скорее апрельская температура, нежели майская, но все-таки обойдется без дождей». Что касается ветра, то в праздничные дни он будет довольно слабым и не побеспокоит москвичей. Так что, помимо прохладной погоды, никаких других катаклизмов на неделе в столице не ожидается.
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