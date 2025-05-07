Давили машиной, резли ножом: иностранцы пытались жестоко расправиться с жителем ЯНАО

В Новом Уренгое суд приговорил двух граждан Республики Азербайджан к 11 годам лишения свободы каждого за покушение на убийство местного жителя. Преступление было совершено группой лиц, а уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сообщает следственный комитет ЯНАО.
«Они признаны виновными в совершении преступления. Предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц)», — рассказали в окружной прокуратуре.
Как сообщается, в июне 2024 года один из обвиняемых, находясь за рулем автомобиля, намеренно совершил наезд на потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Убедившись, что мужчина остался жив, он попытался повторно наехать на него, однако пострадавший сумел отползти в сторону. В этот момент второй участник преступления подошел к потерпевшему и нанес ему ножевое ранение в живот.
Довести свой умысел до конца злоумышленникам не удалось благодаря активному сопротивлению потерпевшего и своевременной медицинской помощи. Суд признал обоих виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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