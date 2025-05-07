Bloomberg: новые санкции ЕС заденут страховщиков и «Сургутнефтегаз»

Европейская комиссия предложила включить в новый, 17-й по счету, пакет санкций против России ряд крупных компаний, включая страховую компанию ВСК и нефтяного гиганта «Сургутнефтегаз». Также под санкции попадает болгарская «дочка» «Лукойла» Litasco. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Litasco Middle East DMCC, базирующегося в Дубае торгового подразделения российского нефтяного гиганта ПАО „Лукойл“», — пишет Bloomberg, ссылаясь на документы, попавшие в распоряжение редакции. ЕС обвиняет структуру в содействии работе так называемого «теневого флота» — старых и нерегулируемых танкеров, перевозящих российскую нефть в обход западных ограничений.
В список предлагаемых к санкционированию компаний входит ВСК — одна из пяти крупнейших страховых компаний России, уже внесенная в черный список Великобритании. Также среди фигурантов — «Сургутнефтегаз», против которого ранее были введены санкции США. В общей сложности под действие новых санкций ЕС могут попасть около 60 физических лиц и порядка 150 судов. Если меры будут одобрены, общее число судов под санкциями превысит 300. Цель ЕС — усилить давление на Кремль, ограничив доходы России от экспорта энергоресурсов и снизив ее способность финансировать военные действия.
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