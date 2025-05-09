09 мая 2025

В Челябинске взлетели цены на огурцы и капусту

В магазинах Челябинска на 30% подорожали огурцы
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, урожай, огурцы, еда, продуктовая безопасность
Цены на огурцы в Челябинске в среднем выросли на 30% за год Фото:

В Челябинске огурцы подорожали на 30% за год. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, стоимость капусты выросла на 43,5%.

Средняя цена за килограмм огурцов в мае 2025 года составила 158,1 рубля против 110,3 рубля в мае 2024 года. Минимально за овощ просят 109,9 рубля, однако стоимость доходит и до 219,9 рубля за килограмм.

За помидоры в челябинских магазинах теперь просят на 16% больше — 277,3 рубля против 233,1 рубля. Цены доходят до 340 рублей за килограмм. Кабачки при стоимости в 217,5 рубля стали дороже на 42%. В мае 2024 года они бы обошлись в 127 рублей. Капуста при этом подорожала на 43,5% — с 43,6 до 77 рублей.

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В Челябинске огурцы подорожали на 30% за год. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, стоимость капусты выросла на 43,5%. Средняя цена за килограмм огурцов в мае 2025 года составила 158,1 рубля против 110,3 рубля в мае 2024 года. Минимально за овощ просят 109,9 рубля, однако стоимость доходит и до 219,9 рубля за килограмм. За помидоры в челябинских магазинах теперь просят на 16% больше — 277,3 рубля против 233,1 рубля. Цены доходят до 340 рублей за килограмм. Кабачки при стоимости в 217,5 рубля стали дороже на 42%. В мае 2024 года они бы обошлись в 127 рублей. Капуста при этом подорожала на 43,5% — с 43,6 до 77 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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