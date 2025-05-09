В Челябинске взлетели цены на огурцы и капусту

В магазинах Челябинска на 30% подорожали огурцы

10 мая 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Цены на огурцы в Челябинске в среднем выросли на 30% за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске огурцы подорожали на 30% за год. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, стоимость капусты выросла на 43,5%. Средняя цена за килограмм огурцов в мае 2025 года составила 158,1 рубля против 110,3 рубля в мае 2024 года. Минимально за овощ просят 109,9 рубля, однако стоимость доходит и до 219,9 рубля за килограмм. За помидоры в челябинских магазинах теперь просят на 16% больше — 277,3 рубля против 233,1 рубля. Цены доходят до 340 рублей за килограмм. Кабачки при стоимости в 217,5 рубля стали дороже на 42%. В мае 2024 года они бы обошлись в 127 рублей. Капуста при этом подорожала на 43,5% — с 43,6 до 77 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске огурцы подорожали на 30% за год. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, стоимость капусты выросла на 43,5%. Средняя цена за килограмм огурцов в мае 2025 года составила 158,1 рубля против 110,3 рубля в мае 2024 года. Минимально за овощ просят 109,9 рубля, однако стоимость доходит и до 219,9 рубля за килограмм. За помидоры в челябинских магазинах теперь просят на 16% больше — 277,3 рубля против 233,1 рубля. Цены доходят до 340 рублей за килограмм. Кабачки при стоимости в 217,5 рубля стали дороже на 42%. В мае 2024 года они бы обошлись в 127 рублей. Капуста при этом подорожала на 43,5% — с 43,6 до 77 рублей.