07 мая 2025

Где в Екатеринбурге в День Победы бесплатно накормят солдатской кашей

В Екатеринбурге на День Победы угощают солдатской кашей
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, солдатская каша, день победы, 9 мая
Кашей будут угощать бесплатно Фото:

В Екатеринбурге 8 и 9 Мая всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей. Всего будут работать восемь полевых кухонь, где их искать — в подборке URA.RU.

В культурном центре «Экран» кашей накормят в 18:00 8 мая. На следующий день акция пройдет в 10:00 у «Уралхиммаш» (переулок Хибиногорский, 33), в школах №137 (поселок Шабровский, Ленина, 45) и №131 (Адмирала Ушакова, 24), в 12:00 — у Центра культуры «Горный Щит» (Ленина, 12 «а»). Также всех желающих ждут у Дома культуры «Елизаветинский» (Бисертская, 14), в парке Маяковского и у ТРЦ Veer Mall.

Фото:

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В Екатеринбурге 8 и 9 Мая всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей. Всего будут работать восемь полевых кухонь, где их искать — в подборке URA.RU. В культурном центре «Экран» кашей накормят в 18:00 8 мая. На следующий день акция пройдет в 10:00 у «Уралхиммаш» (переулок Хибиногорский, 33), в школах №137 (поселок Шабровский, Ленина, 45) и №131 (Адмирала Ушакова, 24), в 12:00 — у Центра культуры «Горный Щит» (Ленина, 12 «а»). Также всех желающих ждут у Дома культуры «Елизаветинский» (Бисертская, 14), в парке Маяковского и у ТРЦ Veer Mall.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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