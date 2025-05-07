Где в Екатеринбурге в День Победы бесплатно накормят солдатской кашей

В Екатеринбурге 8 и 9 Мая всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей. Всего будут работать восемь полевых кухонь, где их искать — в подборке URA.RU.
В культурном центре «Экран» кашей накормят в 18:00 8 мая. На следующий день акция пройдет в 10:00 у «Уралхиммаш» (переулок Хибиногорский, 33), в школах №137 (поселок Шабровский, Ленина, 45) и №131 (Адмирала Ушакова, 24), в 12:00 — у Центра культуры «Горный Щит» (Ленина, 12 «а»). Также всех желающих ждут у Дома культуры «Елизаветинский» (Бисертская, 14), в парке Маяковского и у ТРЦ Veer Mall.
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