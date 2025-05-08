Свердловчане отмечают 80-летие Победы. Онлайн-трансляция

09 мая 2025 в 08:06 Размер текста - 17 +

Парад Победы начнется в 10:00 Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург и Свердловская область отмечают 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Центр столицы полностью перекрыт с ночи до 14:00. Горожан ждут парад, выставка ретроавтомобилей, акция «Вальс Победы», выступления звезд и впервые с 2022 года — акция «Бессмертный полк». О том, как празднуют 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн. 08:33 Кто хочет уехать из центра, лучше воспользоваться общественным транспортом. Потому что таксисты заказы берут, а сами не могут подъехать из-за перекрытий и просят отменить поездки. 08:21 Горожане в центре Екатеринбурга жалуются на плохой мобильный интернет, работу которого сегодня ограничили из соображений безопасности. С 08:00 до 23:00 выйти в Сеть не получится в границах улиц Челюскинцев — Мамина-Сибиряка — Московская — Малышева. 08:16 В общественном транспорте Екатеринбурга на весь день отменили плату за проезд. Многие пассажиры заходят, готовят карты на оплату проезда и удивляются, когда говорят, что сегодня платить не нужно. При этом кондукторам все равно сказали выйти на работу. 08:11 На Широкореченском мемориале началась торжественно-траурная церемония «Память». Возложить цветы первым вышел полпред в УрФО Артем Жога. Следом за ним губернатор Свердловской области Денис Паслер, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и первый глава региона Эдуард Россель. Диана Казакова © URA.RU Диана Казакова © URA.RU Диана Казакова © URA.RU Диана Казакова © URA.RU 08:08 Центральные улицы Екатеринбурга перекрыты с 00:00. Возле закрытых участков следят за порядком сотрудники полиции и военнослужащие. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург и Свердловская область отмечают 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Центр столицы полностью перекрыт с ночи до 14:00. Горожан ждут парад, выставка ретроавтомобилей, акция «Вальс Победы», выступления звезд и впервые с 2022 года — акция «Бессмертный полк». О том, как празднуют 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн. 08:33 09.05.2025 Кто хочет уехать из центра, лучше воспользоваться общественным транспортом. Потому что таксисты заказы берут, а сами не могут подъехать из-за перекрытий и просят отменить поездки. 08:21 09.05.2025 Горожане в центре Екатеринбурга жалуются на плохой мобильный интернет, работу которого сегодня ограничили из соображений безопасности. С 08:00 до 23:00 выйти в Сеть не получится в границах улиц Челюскинцев — Мамина-Сибиряка — Московская — Малышева. 08:16 09.05.2025 В общественном транспорте Екатеринбурга на весь день отменили плату за проезд. Многие пассажиры заходят, готовят карты на оплату проезда и удивляются, когда говорят, что сегодня платить не нужно. При этом кондукторам все равно сказали выйти на работу. 08:11 09.05.2025 На Широкореченском мемориале началась торжественно-траурная церемония «Память». Возложить цветы первым вышел полпред в УрФО Артем Жога. Следом за ним губернатор Свердловской области Денис Паслер, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и первый глава региона Эдуард Россель. 08:08 09.05.2025 Центральные улицы Екатеринбурга перекрыты с 00:00. Возле закрытых участков следят за порядком сотрудники полиции и военнослужащие.