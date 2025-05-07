«Екатеринбург-ЭКСПО» срочно эвакуировали перед концертом рэпера Macan. Фото

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Сотни людей вывели на улицу
Сотни людей вывели на улицу Фото:

Из здания «Екатеринбург-ЭКСПО» вечером 7 мая экстренно эвакуировали людей за два часа до концерта рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). В выставочный центр поступило сообщение о минировании, рассказал очевидец.

«Сотни человек срочно вывели на улицу. В здание зашли сотрудники спецслужб. Большая часть людей пришла на концерт Макана. Если выступление не отменят, то задержат точно», — сказал собеседник.

По словам другого читателя, людей перестали пускать на парковку. «Организаторы говорят, что проводится проверка для нашей безопасности», — подчеркнул он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «Екатеринбург-ЭКСПО» и Росгвардии. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

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Из здания «Екатеринбург-ЭКСПО» вечером 7 мая экстренно эвакуировали людей за два часа до концерта рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). В выставочный центр поступило сообщение о минировании, рассказал очевидец. «Сотни человек срочно вывели на улицу. В здание зашли сотрудники спецслужб. Большая часть людей пришла на концерт Макана. Если выступление не отменят, то задержат точно», — сказал собеседник. По словам другого читателя, людей перестали пускать на парковку. «Организаторы говорят, что проводится проверка для нашей безопасности», — подчеркнул он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «Екатеринбург-ЭКСПО» и Росгвардии. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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