Из здания «Екатеринбург-ЭКСПО» вечером 7 мая экстренно эвакуировали людей за два часа до концерта рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). В выставочный центр поступило сообщение о минировании, рассказал очевидец.
«Сотни человек срочно вывели на улицу. В здание зашли сотрудники спецслужб. Большая часть людей пришла на концерт Макана. Если выступление не отменят, то задержат точно», — сказал собеседник.
По словам другого читателя, людей перестали пускать на парковку. «Организаторы говорят, что проводится проверка для нашей безопасности», — подчеркнул он.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «Екатеринбург-ЭКСПО» и Росгвардии. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
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