В «Екатеринбург-ЭКСПО» перенесли концерт рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) из-за сообщения о минировании, что привело к эвакуации. Сейчас в здании работают силовики, рассказал URA.RU читатель.
«В связи с усилением мер безопасности начало концерта Macan в Екатеринбурге переносится на 21:00», — следует из сообщения организаторов, которое разослали слушателям. Изначально выступление было запланировано в 20:00.
Экстренную эвакуацию сотрудников и сотни посетителей выставочного центра провели вечером 7 мая. Большая часть людей пришла на концерт музыканта. Здание оцепили силовики.
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