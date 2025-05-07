В Екатеринбурге перенесли концерт скандального рэпера из-за угрозы минирования. Скрин

Концерт рэпера Macan перенесли в «Екатеринбург-ЭКСПО» после эвакуации
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление перенесли на час
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В «Екатеринбург-ЭКСПО» перенесли концерт рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) из-за сообщения о минировании, что привело к эвакуации. Сейчас в здании работают силовики, рассказал URA.RU читатель.

«В связи с усилением мер безопасности начало концерта Macan в Екатеринбурге переносится на 21:00», — следует из сообщения организаторов, которое разослали слушателям. Изначально выступление было запланировано в 20:00.

Экстренную эвакуацию сотрудников и сотни посетителей выставочного центра провели вечером 7 мая. Большая часть людей пришла на концерт музыканта. Здание оцепили силовики.

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В «Екатеринбург-ЭКСПО» перенесли концерт рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) из-за сообщения о минировании, что привело к эвакуации. Сейчас в здании работают силовики, рассказал URA.RU читатель. «В связи с усилением мер безопасности начало концерта Macan в Екатеринбурге переносится на 21:00», — следует из сообщения организаторов, которое разослали слушателям. Изначально выступление было запланировано в 20:00. Экстренную эвакуацию сотрудников и сотни посетителей выставочного центра провели вечером 7 мая. Большая часть людей пришла на концерт музыканта. Здание оцепили силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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