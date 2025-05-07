В Московской области сбили второй беспилотник за вечер

Собянин: отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
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В Московской области сбили еще один беспилотник ВСУ
В Московской области сбили еще один беспилотник ВСУ Фото:

В Московской области отразили еще одну атаку украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже второй дрон ВСУ, сбитый вечером 7 мая.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях. Ранее он сообщал, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву. В данный момент на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

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В Московской области отразили еще одну атаку украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже второй дрон ВСУ, сбитый вечером 7 мая. «Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях. Ранее он сообщал, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву. В данный момент на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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