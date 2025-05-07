В Московской области сбили второй беспилотник за вечер

В Московской области отразили еще одну атаку украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже второй дрон ВСУ, сбитый вечером 7 мая.
«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях. Ранее он сообщал, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву. В данный момент на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.
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