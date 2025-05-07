Президент США Дональд Трамп утвердил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Прокламация главы Штатов опубликована на сайте Белого дома.
"...В связи с этим я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня Победы во Второй мировой войне.ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО я приложил руку к сему в седьмой день мая, в год Господа нашего две тысячи двадцать пятый и Независимости Соединенных Штатов Америки двести сорок девятый", — сказано в документе.
В нем же американский лидер обозначил успехи США в годы Второй мировой войны. Он написал, что граждане США каждый день отдают "дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью ради своей страны, своей свободы и выживания западной цивилизации".
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