Трамп утвердил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

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Прокламация Дональда Трампа опубликована на сайте Белого дома
Прокламация Дональда Трампа опубликована на сайте Белого дома Фото:

Президент США Дональд Трамп утвердил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Прокламация главы Штатов опубликована на сайте Белого дома. 

"...В связи с этим я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня Победы во Второй мировой войне.ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО я приложил руку к сему в седьмой день мая, в год Господа нашего две тысячи двадцать пятый и Независимости Соединенных Штатов Америки двести сорок девятый", — сказано в документе.

В нем же американский лидер обозначил успехи США в годы Второй мировой войны. Он написал, что граждане США каждый день отдают "дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью ради своей страны, своей свободы и выживания западной цивилизации". 

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Президент США Дональд Трамп утвердил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Прокламация главы Штатов опубликована на сайте Белого дома.  "...В связи с этим я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня Победы во Второй мировой войне.ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО я приложил руку к сему в седьмой день мая, в год Господа нашего две тысячи двадцать пятый и Независимости Соединенных Штатов Америки двести сорок девятый", — сказано в документе. В нем же американский лидер обозначил успехи США в годы Второй мировой войны. Он написал, что граждане США каждый день отдают "дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью ради своей страны, своей свободы и выживания западной цивилизации". 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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